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16.07.19 15:35
"Золотой Софит" за лучшие балет и оперу в этом году вручать не будут
Номинантов представил во вторник председатель номинационного совета Николай Буров.
"Лауреаты "Золотого софита" будут определены, как всегда, тайным голосованием накануне торжественной церемонии награждения, которая пройдет на сцене ТЮЗа имени Брянцева", - отметил он.
Театральные деятели будут отмечены в 25 номинациях, разделенных на категории: "Государственные драматические театры", "Музыкальные театры", "Театры кукол" и "Негосударственные театры".
Среди государственных драматических театров в номинации "Лучшая женская роль" заявлены Марина Игнатова (театр "Приют комедианта", за роль Сони Мармеладовой в спектакле "Преступление и наказание"), Александра Магелатова (театр "Приют комедианта", за роль Татьяны Лариной в спектакле "Онегин"), Елена Попова (БДТ им. Товтоногова, за роль профессора Черных в спектакле "Слава"), Нина Усатова (БДТ им. Товтоногова, за роль Марьи Петровны в спектакле "Слава").
В номинации "Лучшая мужская роль" представлены Иван Волков (Александринский театр, за роль Сирано де Бержерака в спектакле "Сирано де Бержерак"), Дмитрий Воробьев (вторая сцена БДТ им. Товстоногова (Каменноостровский театр), за роль Дезире/Ромео в спектакле "ROMEO&JULIET, или Милосердная земля"), Валерий Дегтярь (БДТ им. Товстоногова, за роль Василия Мотылькова в спектакле "Слава"), Юрий Ицков (театр на Васильевском, за роль Василия Васильевича Бессеменова в спектакле "Мещане"), Максим Крупский (театр "Суббота", за роль городничего в спектакле "Ревизор"), Дмитрий Лысенков (театр "Приют комедианта", за роль Человека из Подольска в спектакле "Человек из Подольска"), Александр Новиков (театр "Приют комедианта", за роль Порфирия Петровича в спектакле "Преступление и наказание").
За звание лучшего режиссера будут бороться Константин Богомолов (БДТ им. Товстоногова, спектакль "Слава"), Евгения Сафонова (вторая сцена БДТ им. Товстоногова (Каменноостровский театр), спектакль "Аустерлиц"), Лев Стукалов ("Наш театр", спектакль "Пушкин. Борис Годунов", Яна Тумина (театр "На Литейном", спектакль "Гекатомба. Блокадный дневник").
Постановки "Гекатомба. Блокадный дневник" (реж. Яна Тумина, театр "На Литейном"), "Преступление и наказание" (реж. Константин Богомолов, театр "Приют комедиантов") и "Слава" (реж. Константин Богомолов, БДТ им. Товстоногова) заявлены в номинации "Лучший спектакль на большой сцене".
Среди музыкальных театров в этом году не представлены традиционные номинации "Лучший спектакль в оперном театре" и "Лучший балетный спектакль".
"Оперные спектакли, которые рассматривались нами (их поставлено в этом сезоне шесть), примерно одного уровня, но среди них нет выдающихся", - пояснила Надежда Маркарьян, председатель экспертного совета по музыкальным театрам.
В свою очередь Ольга Федорченко, член номинационного совета по балетным спектаклям, отсутствие номинации "Лучший балетный спектакль" объяснила разностью форм поставленных в этом году балетов, что делает невозможной их конкуренцию.
"У нас поставлено восемь спектаклей, семь из которых одноактные. "Полный" спектакль только один. Такие спектакли несправедливо ставить рядом", - сказала Федорченко.
При этом среди музыкальных театров определят лучший спектакль в оперетте и мюзикле. В этой номинации представлены постановки "Большой секрет для маленькой компании" (реж. Антон Оконешников, театр "Карамболь") и "Бал воров" (реж. Андрей Житинкин, театр музыкальной комедии).
Спектакли "Гамлет. Ширма" (реж. Руслан Кудашов, Большой театр кукол), "Вот я. История Ежика, Ослика и Медвежонка" (реж. Екатерина Ложкина, театр "KARLSSON HAUS"), "Щелкунчик" (реж. Анна Викторова, "театр "Кукольный формат") и "Сказки про мам" (реж. Кирилл Смирнов, театр "ТриЧетыре" претендуют на звание лучшего среди театров кукол.
В категории "Негосударственные театры" также выберут лучший спектакль. В этом году номинированы постановки "Точки на современной оси" (реж. Владимир Юров, театр "Цехъ"), "Глазами клоуна" (реж. Александр Строев, театр "Эхо") и "Свадьба за свадьбой" (реж. Евгений Баранов, театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова").
Кроме того, спецпремию "Золотого софита" получат народная артистка РСФСР Тамара Абросимова (театр им. Комиссаржевской), народный артист РСФР Роман Громадский (театр-фестиваль "Балтийский дом") и народная артистка России Фаина Костина (театр марионеток имени Деммени"). Их наградят "За творческое долголетие и верность театру".
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