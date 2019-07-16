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Трутнев: Повышение экспортных пошлин на лес пока не привело к росту деревообработки в ДФО

© РИА Новости. Алексей Дружинин
16 июля. Interfax-Russia.ru - Принятые правительством России меры по поэтапному увеличению вывозных пошлин на круглый лес пока не привели к росту объемов его глубокой переработки в регионах Дальнего Востока, заявил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Правительство РФ приняло целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. В прошлом году пошлина на экспорт круглого леса составляла 25%, в этом - 40%, в 2020 году она составит 60% и в 2021 - 80%. Это практически запретительные меры. Они направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. Мы рассчитываем, что будет увеличиваться процент переработки древесины, что она будет перерабатываться на территории Российской Федерации, Дальнего Востока, Забайкальского края. Пока этого не происходит ", - сказал Трутнев в ходе посещения одного из предприятий лесной отрасли Забайкальского края.

В связи с этим вице-премьер поручил профильным министерствам и ведомствам разработать механизмы контроля за освоением лесных участков и провести оценку эффективности проектов в сфере деревообработки.

Он напомнил, что предприятия, занятые глубокой переработкой древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5%.

Трутнев также поручил губернаторам региона вплотную заняться наведением порядка в лесной отрасли: "Губернаторам надо принять меры для того, чтобы разобраться в ситуации с лесом. Вектор один - надо увеличивать объем внутренней переработки".

По его словам, поступает много запросов от отечественных и зарубежных инвесторов по переработке леса, но пока она занимает 1,7% от вырубки.

"Это значит, что остальные можно и нужно распределять по лесоперерабатывающим предприятиям", - сказал Трутнев.

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