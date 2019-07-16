Хорохордин рассказал Путину о проблемах республики Алтай

16.07.19 15:39

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах развития региона в сельском хозяйстве, туризме и лесопереработке.

"Проблема безработицы и низкий уровень доходов - самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц - восемь рублей, для населения - до пяти. Опять самый высокий [тариф] в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах", - заявил и. о. главы республики на встрече с президентом.

Он обратил внимание на уровень образования, на качество медицинских услуг, на состояние школ, детских садов и больниц, которые нуждаются в ремонте. "А ещё не хватает кадров, в отдалённые районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема", - отметил Хорохордин.

При этом и.о. главы республики обозначил точки экономического роста, обратив внимание в первую очередь на сельское хозяйство. Он рассказал, что в республике уже создано несколько хороших центров. "Понятно, что нам надо делать: центр, бойни - и продавать качественную продукцию глубокой переработки. Инвесторы уже появились", - рассказал Хорохордин.

Другими точками роста он назвал туризм и лесопереработку. "Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне. Мы уже наметили пути решения. Я специально привозил лесников в центр, проводил с ними крупное совещание, выслушал все проблемы, и мы, в принципе, поняли, как нам действовать", - сказал Хорохордин.

По словам и о главы республики, в целом снизились тарифы на авиаперевозки. "По межрегиональным перевозкам, как рассказывали Вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком", - сказал Хорохордин.

При этом он заметил, что стоимость авиабилета для населения Горно-Алтайска все равно дороговата, "но не настолько, как время". "Я сам до Новосибирска и обратно долетел в четыре раза быстрее, а билет стоит, если от себестоимости затрат на автомобиль, бензин и эксплуатацию, на 30 процентов всего (дороже). Если, как Вы сказали, на керосин снизятся цены, то всё выровняется", - сказал и. о. главы республики.

Путин на это заметил: "Главное, чтобы больше не повышались".

Хорохордин рассказал о внутриреспубликанском туризме. "Уже в этом году проданы рейсы той же сибирской авиакомпании "СиЛА". Они согласились. Это уже внутриреспубликанский туризм. Так девять часов ехать на машине - за полчаса долететь можно будет", - отметил он.

Главная задача, заметил Хорохордин, "без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре, найти баланс (развития). "Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: "Не трогайте природу". Надо найти этот баланс", - заключил и о главы республики Алтая.