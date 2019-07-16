Медведев посетил Тульский кремль и прогулялся по историческому центру города

16.07.19 15:49

© РИА Новости. Александр Астафьев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым прогулялся по Тульскому кремлю и ознакомился с ходом работ по созданию музейного квартала.

Сначала губернатор провёл для Медведева экскурсию по кремлю и рассказал о процессе его реставрации. Главу правительства также сопровождал министр культуры РФ Владимир Мединский. Все вместе они зашли в Успенский собор и ознакомились с ходом реставрационных работ. Средства на реставрацию собора предусмотрены нацпроектом "Культура".

"Главное, что сделано качественно", - отметил Медведев, проходя по территории кремля и осматривая отреставрированные объекты.

Во время прогулки премьера несколько раз попросили сфотографироваться - сначала группа педагогов, затем к нему подошёл молодой человек и попросил сделать селфи. Медведев ответил на просьбы положительно.

После прогулки по территории кремля Мединский рассказал премьеру о планах развития музейного квартала, который планируется открыть в конце 2020 года.

В рамках создания квартала в центре Тулы планируется организовать сеть филиалов ведущих музеев региона, таких как "Ясная поляна" и "Поленово". В результате на одной из древнейших улиц Тулы - улице Металлистов, появится исторический заповедник тульской городской среды.

Премьер осмотрел строительную площадку одного из реставрируемых зданий, отдельно остановился у стендов еще нескольких музейных представительств, внимательно изучив размещенные там презентационные материалы.

Во время этой прогулки к Медведеву подошел руководитель местной благотворительной организации, которая располагается в одном из зданий на улице Металлистов. Он рассказал премьеру о проблемах с финансированием и попросил о содействии в получении профильного президентского гранта. Медведев пообещал помочь, предложив руководителю фонда передать соответствующие документы губернатору.

Затем премьер прогулялся по Тульской набережной. Это современная зона отдыха с ландшафтным парком и спуском к реке Упе. Проект по ее созданию был завершён в 2018 году. Обновлённая территория включает в себя не только набережную Упы, но и улицу Металлургов, ее исторический квартал, Крестовоздвиженскую площадь, часть улицы Советской и сквер имени Мосина.

В ходе прогулки по набережной премьер вновь принял участие в импровизированной фотосессии. Сначала он сфотографировался с парой молодоженов, а после этого с несколькими местными жителями.