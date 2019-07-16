Дороги к нескольким населенным пунктам в Прикамье размыты из-за сильных ливней

16.07.19 15:52

© РИА Новости. Сергей Беляков

16 июля. Interfax-Russia.ru - Транспортное сообщение нарушено у шести деревень в Сивинском районе Пермского края из-за частых ливней, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону во вторник.

"В результате выпадения осадков ограничено транспортное сообщение к шести населенным пунктам: деревни Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище, Калмыцкий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в этих деревнях проживает порядка 200 человек. Пострадавших и угрозы населению нет.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, местные администрации занимаются восстановлением размытых из-за дождя дорог. Сейчас в эти населенные пункты можно проехать только на автомобилях повышенной проходимости, отмечают в ведомстве.

Спасатели рекомендуют по возможности не ездить в направлении этих деревень.

В Пермском крае длительное время идут ливни с грозами. Как сообщалось, по данным метеорологов, такие сильные ливни в нынешнем десятилетии в Пермском крае отмечаются всего третий раз. Вечером в понедельник крупный град, 3 - 4 см в диаметре, выпал во время грозы в Октябрьском и Ординском районах Пермского края.

16-17 июля из-за сильных продолжительных дождей ожидается резкий подъем уровней воды в реках по всей западной части Пермского края, возможны локальные подтопления.