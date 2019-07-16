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16.07.19 15:52
Дороги к нескольким населенным пунктам в Прикамье размыты из-за сильных ливней
"В результате выпадения осадков ограничено транспортное сообщение к шести населенным пунктам: деревни Инвенцы, Саначи, Черноусово, Антипино, Побоище, Калмыцкий", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в этих деревнях проживает порядка 200 человек. Пострадавших и угрозы населению нет.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевого ГУ МЧС, местные администрации занимаются восстановлением размытых из-за дождя дорог. Сейчас в эти населенные пункты можно проехать только на автомобилях повышенной проходимости, отмечают в ведомстве.
Спасатели рекомендуют по возможности не ездить в направлении этих деревень.
В Пермском крае длительное время идут ливни с грозами. Как сообщалось, по данным метеорологов, такие сильные ливни в нынешнем десятилетии в Пермском крае отмечаются всего третий раз. Вечером в понедельник крупный град, 3 - 4 см в диаметре, выпал во время грозы в Октябрьском и Ординском районах Пермского края.
16-17 июля из-за сильных продолжительных дождей ожидается резкий подъем уровней воды в реках по всей западной части Пермского края, возможны локальные подтопления.
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