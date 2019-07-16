Медвежата из нижегородского зоопарка поселятся на воле в заповедном лесу

16.07.19 15:53

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Трех медвежат, родившихся в нижегородском зоопарке "Мишутка", привезли в Керженский заповедник, чтобы после адаптации выпустить на свободу.

Член Общественной палаты Нижнего Новгорода Мария Попова сообщила на своей странице в соцсети во вторник, что малыши появились на свет полгода назад. Их мать - бывшая артистка цирка, а отец - сирота, найденный в лесу и переданный в зоопарк в 2007 году.

"Еще утром мишки жили в клетке вместе с родителями и ежедневным питанием. Днем их привезли в заповедник и после перегрузки увезли в чашу леса. Скоро они будут на свободе, но нужно учиться добывать еду, а также приспосабливаться к самостоятельной жизни", - написала Попова.

Она отметила, что в зоопарке работники мало контактировали с медвежатами, чтобы звери не привыкали к человеку.

Сейчас в течение нескольких дней с малышами будет заниматься специалист Валентин Пажетнов по уникальной разработанной методике, чтобы звери адаптировались к дальнейшей жизни в дикой природе.

По данным Поповой, благодаря сотрудничеству нижегородского зоопарка и семьи Пажетновых с 2011 года в естественную среду было выпущено девять медвежат.

"Сначала звери будут жить в клетке, привыкая к новым запахам, новой обстановке, потом двери полностью откроют. Ожидается, что окончательный выпуск медведей на волю произойдет через 5-10 дней. В дальнейшем звери сами выберут себе среду обитания - они могут остаться жить в заповеднике, либо уйдут в дикую природу", - написала она.

"Жаль только, что заповедник окружен охотхозяйствами, где медведей ждет человек с ружьем", - добавила член Общественной палаты.