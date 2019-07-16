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16.07.19 15:56
Более 160 гектаров леса пострадало от огня за 4 дня аномальной жары в Челябинской области
"На территории Брединского лесничества тушат низовой пожар. Обстановку осложняют высокие температуры и шквалистый ветер. В ликвидации огня задействованы 17 человек, задействовано четыре единицы техники", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, с пятницы минувшей недели, когда в регионе установились аномально высокие температуры (до плюс 39 градусов), ликвидировано 29 лесных пожаров общей площадью 156 гектаров.
"На территории области установился 4-й класс пожарной опасности - высокие температуры, шквалистый ветер. Это приводит к быстрому распространению огня, сейчас горит даже зеленая трава. Обстановка напряженная. Убедительная просьба к жителям и гостям региона - не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах", - цитирует пресс-служба руководителя ГУ лесами Сергея Лаврова.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 439 пожара на площади 8 тыс. 473 гектаров.
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