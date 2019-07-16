Более 160 гектаров леса пострадало от огня за 4 дня аномальной жары в Челябинской области

16.07.19 15:56

© РИА Новости. Игорь Подгорный

16 июля. Interfax-Russia.ru - Лесной пожар на площади около девяти гектаров тушат на юге Челябинской области, где установили четвертый класс пожарной опасности, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе главного управления лесами области.

"На территории Брединского лесничества тушат низовой пожар. Обстановку осложняют высокие температуры и шквалистый ветер. В ликвидации огня задействованы 17 человек, задействовано четыре единицы техники", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, с пятницы минувшей недели, когда в регионе установились аномально высокие температуры (до плюс 39 градусов), ликвидировано 29 лесных пожаров общей площадью 156 гектаров.

"На территории области установился 4-й класс пожарной опасности - высокие температуры, шквалистый ветер. Это приводит к быстрому распространению огня, сейчас горит даже зеленая трава. Обстановка напряженная. Убедительная просьба к жителям и гостям региона - не забывайте о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах", - цитирует пресс-служба руководителя ГУ лесами Сергея Лаврова.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 439 пожара на площади 8 тыс. 473 гектаров.