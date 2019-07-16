Полмиллиона человек переехали из аварийного жилья за шесть лет

16.07.19 16:00

© РИА Новости. Евгений Биятов

16 июля. Interfax-Russia.ru - Около 250 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на программу переселения граждан из аварийного жилья за шесть лет ее существования, сообщил во вторник заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков.

"За шесть лет существования этой программы мы переселили из аварийного жилищного фонда 530 тыс. человек, выделив из федерального бюджета колоссальный объём средств - 250 млрд рублей", - сказал он в ходе выступления на Ассамблее региональных общественных советов по вопросам строительства и ЖКХ.

Волков добавил, что всего на программу потрачено около 500 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что с 2008 года в РФ было переселено 1,04 млн граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн кв.м. При этом в ряде регионов до сих пор не завершена "старая" программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в РФ планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда.

Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей. Глава Минстроя Владимир Якушев заявлял, что выделяемые из федерального бюджета средства позволяют полностью расселить аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2017 года.

На реализацию мероприятий в рамках первого этапа нацпроекта в 2019-2020 гг. регионы получат 35,4 млрд рублей. Федеральная поддержка будет направлена на переселение почти 64 тыс. человек из аварийных помещений общей площадью 1,04 млн кв.м.