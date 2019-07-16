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Минтранс РФ: проект платной трассы Москва-Казань обеспечен 260 млрд руб. частных инвестиций

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
16 июля. Interfax-Russia.ru - Обсуждение вопроса о выборе между строительством новой платной дороги Москва - Казань и реконструкцией трассы М-7 "Волга" продолжается, но первый вариант обеспечен 260 млрд руб. частных инвестиций, сказал журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на конференции "Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры" во вторник.

"Реконструкция М-7 на самом деле, когда мы все это сравнение сделали, то в объеме реконструкции она будет дороже или сопоставима со стоимостью строительства новой дороги (Москва - Казань - ИФ). Но на новую дорогу у нас порядка 260 млрд руб. частных инвестиций предполагается, а в реконструкцию бесплатной дороги мы их не привлечем", - сказал Алафинов.

"Если мы говорим о новой автомобильной дороге, то как минимум 20-22 года в зависимости от модели участков она будет обслуживаться за счет поступления платы. А здесь (в случае реконструкции М-7 - ИФ) мы оставляем (расходы на эксплуатацию дороги - ИФ) не просто на бюджете, а переводим дорогу из третьей, второй категории в первую, и бюджетные расходы на содержание растут. Соответственно, мы не создаем новую инфраструктуру, не увеличиваем плотность дорог на территории наиболее плотного заселения РФ", - добавил Алафинов.

Как сообщалось, предложение о строительстве новой платной трассы Москва - Казань накануне поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой (М-7), и новая трасса будет дополнением к тому, что сейчас есть. Это будем обсуждать с премьер-министром на совещании", - сказал он журналистам после своего автопробега на автомобиле Lada Xray.

В начале июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что вице-премьер РФ Максим Акимов разрешил госкомпании "Автодор" начать мероприятия по подготовке документов по планировке территории под строительство новой автомобильной дороги Москва - Казань.

При этом Дитрих отмечал, что проект автодороги "не только актуальный, но и очень перспективный" и добавил, что он обсуждался на встрече с казахстанскими коллегами, а двухэтапное развитие коридора Европа - Западный Китай "было заложено в наших межправительственных соглашениях".

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" готовит проект строительства скоростной платной автомагистрали Москва - Нижний Новгород - Казань в составе международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Общая протяженность трассы составит 729 км, предполагается, что на трассе будет реализована система платы по принципу "свободный поток".

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