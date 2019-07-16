Крым за 5 лет не сдал ни одного "квадрата" по программе расселения жилья

16.07.19 16:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Субъекты РФ, до сих пор не завершившие старую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, не смогут участвовать в новой, сообщил председатель общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин.

"Ряд регионов не будут вовлечены в новую программу по переселению из аварийного жилья, потому как они ещё не завершили старую", - сказал он на Ассамблее региональных общественных советов в сфере строительства и ЖКХ.

Речь, в частности, идёт о таких субъектах, как Забайкалье, Приморский край, Тыва, Дагестан и Башкирия.

"Нас очень смущает - мы об этом пять лет молчали - республика Крым", - отметил Степашин.

Он сообщил, что за пять лет в Крыму не было сдано ни одного квадратного метра по программе переселения из аварийного жилья.

Как сообщалось, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в РФ планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тыс. человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Таким образом, всего должны быть расселены 664 тыс. человек, проживающие в аварийных домах площадью 12 млн кв.м. На эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.