Целостность крымских экспозиций нарушена из-за отсутствия оспариваемого "скифского золота"

16.07.19 16:16

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

16 июля. Interfax-Russia.ru - Музеи Крыма несут ущерб из-за нерешенного судом вопроса с принадлежностью коллекции "скифского золота", сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в Центральном музее Тавриды (Симферополь), часть экспозиции которого остается в Амстердаме.

"Налицо разрыв целостности коллекции. Это очень плохо: один предмет находится в одном месте, остальные - в другом (...) Ущерб мы испытываем серьезный от отсутствия этих предметов в экспозиции", - сказал историк, директор музея Андрей Мальгин.

Как пояснил музейшик, на выставку в Голландию в 2013 году были отправлены предметы не только из фондов, но и из экспозиций музеев. В частности, Центральный музей Тавриды остался без конской узды эпохи Великого переселения народов.

"И получилось так, что большая часть артефактов, которые были найдены в одном месте, сейчас экспонируются, а главного экспоната, бляхи с узором в виде сарматского знака, - нет", - уточнил директор музея.

В числе важнейших экспонатов, отправленных из Крыма, он также назвал изображение змееногой богини из экспозиции Керченского историко-культурного заповедника.

Ранее во вторник стало известно, что Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация. Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины (...)", - говорится в пресс-релизе суда.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть "сокровища" из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.