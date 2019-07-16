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16.07.19 16:16
Целостность крымских экспозиций нарушена из-за отсутствия оспариваемого "скифского золота"
"Налицо разрыв целостности коллекции. Это очень плохо: один предмет находится в одном месте, остальные - в другом (...) Ущерб мы испытываем серьезный от отсутствия этих предметов в экспозиции", - сказал историк, директор музея Андрей Мальгин.
Как пояснил музейшик, на выставку в Голландию в 2013 году были отправлены предметы не только из фондов, но и из экспозиций музеев. В частности, Центральный музей Тавриды остался без конской узды эпохи Великого переселения народов.
"И получилось так, что большая часть артефактов, которые были найдены в одном месте, сейчас экспонируются, а главного экспоната, бляхи с узором в виде сарматского знака, - нет", - уточнил директор музея.
В числе важнейших экспонатов, отправленных из Крыма, он также назвал изображение змееногой богини из экспозиции Керченского историко-культурного заповедника.
Ранее во вторник стало известно, что Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.
"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация. Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины (...)", - говорится в пресс-релизе суда.
Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.
Полуостров после референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией.
Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.
В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть "сокровища" из Нидерландов в Крым.
Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.
Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.
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