Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
  
Давление продолжается: США намерены ввести новые санкции против России
   
Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
16.07.19 16:16

Целостность крымских экспозиций нарушена из-за отсутствия оспариваемого "скифского золота"

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
16 июля. Interfax-Russia.ru - Музеи Крыма несут ущерб из-за нерешенного судом вопроса с принадлежностью коллекции "скифского золота", сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в Центральном музее Тавриды (Симферополь), часть экспозиции которого остается в Амстердаме.

"Налицо разрыв целостности коллекции. Это очень плохо: один предмет находится в одном месте, остальные - в другом (...) Ущерб мы испытываем серьезный от отсутствия этих предметов в экспозиции", - сказал историк, директор музея Андрей Мальгин.

Как пояснил музейшик, на выставку в Голландию в 2013 году были отправлены предметы не только из фондов, но и из экспозиций музеев. В частности, Центральный музей Тавриды остался без конской узды эпохи Великого переселения народов.

"И получилось так, что большая часть артефактов, которые были найдены в одном месте, сейчас экспонируются, а главного экспоната, бляхи с узором в виде сарматского знака, - нет", - уточнил директор музея.

В числе важнейших экспонатов, отправленных из Крыма, он также назвал изображение змееногой богини из экспозиции Керченского историко-культурного заповедника.

Ранее во вторник стало известно, что Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация. Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины (...)", - говорится в пресс-релизе суда.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть "сокровища" из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.07.19 15:15
СПЧ предлагает пересмотреть закон о гарантиях избирательных прав
.
  16.07.19 14:41
"Дело Голунова" дошло до Следственного комитета
.
  16.07.19 14:13
Зампред ПФР Иванов обжаловал свой арест по делу о взятке в 4 млн рублей
.
  16.07.19 13:45
Четыре сотрудника УВД по западному округу Москвы уволены из-за "дела Голунова"
.
  16.07.19 12:36
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
.
  16.07.19 11:59
СКР получил согласие на возбуждение уголовного дела против московского судьи в отставке
.
  16.07.19 11:58
Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее
.
  16.07.19 08:32
Заключительные заседания по регистрации кандидатов в Мосгордуму проведут окружные избиркомы
.
  15.07.19 13:58
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
.
  15.07.19 12:55
Подозреваемый в госизмене сотрудник ЦНИИМаш Мещеряков отправлен под домашний арест


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket