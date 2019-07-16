Чайка в среду примет в Иркутской области пострадавших от наводнения

16.07.19 16:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Генеральный прокурор Юрий Чайка проведет в городе Тулун Иркутской области личный прием пострадавших от масштабного наводнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка проведет 17 июля в городе Тулун Иркутской области личный прием граждан, пострадавших от стихии", - сообщили в пресс-службе.

"Кроме того, в рамках рабочей поездки под председательством Юрия Чайки пройдет совещание о состоянии законности и организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в условиях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области", - добавили в Генпрокуратуре.

Начавшийся в конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. По последним данным, в зоне наводнения найдено 25 тел погибших.