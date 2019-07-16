Цены на пшено в РФ в этом году могут снизиться почти вдвое

16.07.19 16:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 июля. Interfax-Russia.ru - Пшено, которое в прошлом году побило все ценовые рекорды и стало самой дорогой крупой на крупяном рынке, в 2019 году может подешеветь почти в два раза и повторить "судьбу" гречки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Посеяли проса в этом году больше, но цены на пшено при этом будут оставаться на гораздо более высоких уровнях, чем в прошлые годы. Они снизятся, конечно, с нынешних 50 тыс. рублей за тонну, может, до 25-30 тыс. рублей за тонну", - заявил Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве.

По его словам, ситуация на рынке пшена напоминает ситуацию, которая несколько лет назад была на рынке гречихи и гречневой крупы, когда снижение урожая привело к значительному росту цен. Затем площади увеличились, и цены начали падать. "Гречиха весь прошлый сезон падала в цене, несмотря на то, что все цены на зерновые росли. Цена на нее снизилась ниже 20 тыс. рублей за тонну", - сказал он.

В 2017 году сбор проса составил 316 тыс. тонн, в 2018 году он снизился до 217 тыс. тонн. Причиной стало сокращение площадей. "В результате цены пшена зашкаливали за 50 тыс. рублей за тонну", - сказал глава союза.

"Фактически с пшеном, видимо, будет такая же история, как с гречкой, - считает Злочевский. - В этом сезоне прибавим площадей, так как был стимул для этого. Хотя я не думаю, что мы опять выйдем на перепроизводство, слишком долго держались чрезвычайно низкие цены на пшено. В этот риск попасть никто из крестьян не хочет".