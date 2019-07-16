Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
  
Давление продолжается: США намерены ввести новые санкции против России
   
Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
16.07.19 16:53

Цены на пшено в РФ в этом году могут снизиться почти вдвое

© РИА Новости. Павел Лисицын
16 июля. Interfax-Russia.ru - Пшено, которое в прошлом году побило все ценовые рекорды и стало самой дорогой крупой на крупяном рынке, в 2019 году может подешеветь почти в два раза и повторить "судьбу" гречки, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Посеяли проса в этом году больше, но цены на пшено при этом будут оставаться на гораздо более высоких уровнях, чем в прошлые годы. Они снизятся, конечно, с нынешних 50 тыс. рублей за тонну, может, до 25-30 тыс. рублей за тонну", - заявил Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве.

По его словам, ситуация на рынке пшена напоминает ситуацию, которая несколько лет назад была на рынке гречихи и гречневой крупы, когда снижение урожая привело к значительному росту цен. Затем площади увеличились, и цены начали падать. "Гречиха весь прошлый сезон падала в цене, несмотря на то, что все цены на зерновые росли. Цена на нее снизилась ниже 20 тыс. рублей за тонну", - сказал он.

В 2017 году сбор проса составил 316 тыс. тонн, в 2018 году он снизился до 217 тыс. тонн. Причиной стало сокращение площадей. "В результате цены пшена зашкаливали за 50 тыс. рублей за тонну", - сказал глава союза.

"Фактически с пшеном, видимо, будет такая же история, как с гречкой, - считает Злочевский. - В этом сезоне прибавим площадей, так как был стимул для этого. Хотя я не думаю, что мы опять выйдем на перепроизводство, слишком долго держались чрезвычайно низкие цены на пшено. В этот риск попасть никто из крестьян не хочет".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.07.19 15:15
СПЧ предлагает пересмотреть закон о гарантиях избирательных прав
.
  16.07.19 14:41
"Дело Голунова" дошло до Следственного комитета
.
  16.07.19 14:13
Зампред ПФР Иванов обжаловал свой арест по делу о взятке в 4 млн рублей
.
  16.07.19 13:45
Четыре сотрудника УВД по западному округу Москвы уволены из-за "дела Голунова"
.
  16.07.19 12:36
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
.
  16.07.19 11:59
СКР получил согласие на возбуждение уголовного дела против московского судьи в отставке
.
  16.07.19 11:58
Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее
.
  16.07.19 08:32
Заключительные заседания по регистрации кандидатов в Мосгордуму проведут окружные избиркомы
.
  15.07.19 13:58
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму
.
  15.07.19 12:55
Подозреваемый в госизмене сотрудник ЦНИИМаш Мещеряков отправлен под домашний арест


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket