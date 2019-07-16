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Арестовано имущество иркутского министра, обвиняемого в незаконных рубках леса

© РИА Новости. Владимир Федоренко
16 июля. Interfax-Russia.ru - Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды - фигуранта дела дела о незаконных санитарных рубках в заказнике "Туколонь", сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Установлено имущество, принадлежащее одному из обвиняемых - министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде: автомобиль марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска стоимостью около 1,5 млн рублей и денежные средства в размере $80 тыс. долларов и 2 млн рублей, обнаруженные в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков Иркутска", - говорится в сообщении.

СКР также сообщает, что расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что находившийся в отпуске Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" сотрудниками ФСБ и этапирован в Иркутск. На следующий день он был заключен под стражу до 5 августа. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

По версии СКР и прокуратуры, в заказнике "Туколонь" был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, ущерб причинен на сумму около 748 млн рублей.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение заражения.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, является уникальным местом обитания северного оленя, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший замминистра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области". Им предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), 260 (незаконная рубка лесных насаждений), 262 (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.

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