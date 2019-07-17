Тропический шторм "Данас" может обрушить ливни на Приморье

17.07.19 11:45

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Примгидромета наблюдают за движением тропического штора "Данас", который в начале следующей недели может выйти в Японское море и обрушить ливни на Приморье.

"Тропическая депрессия, смещающаяся в Филлипинском море, перешла в стадию шторма, получившего название "Данас". Вихрь находится у северного побережья острова Лусон (Филиппины)", - сообщила в среду пресс-служба Примгидромета.

Давление в центре шторма, который движется в западном направлении со скоростью 13 км/ч, составляет 994 гПа, максимальный ветер в его центре достигает 17 м/с.

По прогнозам, 18 июля шторм обрушится на Тайвань, а 20 июля приблизится к Шанхаю. Здесь он изменит направление движения на северо-восточное и 21 июля окажется над Корейским полуостровом. По пути тайфун будет вызывать проливные дожди и ураганный ветер.

В начале следующей недели вихрь окажется над акваторией Японского моря.

"Существует две версии развития событий. Первая, самая худшая: тайфун, пройдя через Корею, выйдет на Японское море и будет смещаться на северо-восток вблизи побережья Приморского края. В этом случае в южной половине Приморья пройдут интенсивные дожди", - отмечается в сообщении.

По второй версии, вихрь пересечет южную половину Корейского полуострова, выйдет на центральную часть Японского моря и пройдет на значительном удалении от Приморья. В этом случае интенсивных дождей в крае не ожидается.