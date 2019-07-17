Одиннадцать детей утонуло с начала летнего сезона на "диких" пляжах Челябинской области

17.07.19 11:48

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники экстренных служб Челябинской области увеличили число рейдов в местах купаний в связи с большим количеством гибели людей на воде, в том числе детей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник.

По данным ведомства, с начала купального сезона в водоемах области утонуло 11 детей и более двух десятков взрослых, все они купались в необорудованных для этого местах. К середине июля 2018 года в регионе не утонул ни один ребенок, трое детей - на конец лета.

"Главная причина трагических происшествий - безответственное поведение взрослых, которые оставляют детей во время купания без присмотра. Также подростки купаются в запрещенных местах", - отметили в пресс-службе.

Так, в Челябинске всего семь допущенных к эксплуатации пляжей, при этом лишь по одному пляжу на таких больших водоемах, как Шершневское водохранилище и Первое озеро. "Поэтому и отдыхают челябинцы на небольшой заросшей заброшенной площадке", - отметили в МЧС.

В свою очередь глава региона Алексей Текслер заявил, что местные власти должны усилить профилактическую работу.

"Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей", - цитирует пресс-служба руководителя области.

Текслер поручил привлечь волонтеров к патрулированию запрещенных для купания площадок и увеличить количество организованных пляжей.