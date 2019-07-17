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17.07.19 11:53
Евкуров проверил подготовку войск ЦВО к манёврам "Центр-2019"
"В Оренбургской области генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с инфраструктурой полигонов и провёл рекогносцировку районов проведения стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Евкуров "проинспектировал ход подготовки к СКШУ и заслушал доклады руководства ЦВО", информирует ведомство.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Евкурова, недавно назначенного на должность замглавы военного ведомства, руководству Вооружённых сил. Новый замминистра курирует Главное управление боевой подготовки и Службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Ранее сообщалось, что СКШУ "Центр-2019" пройдут в сентябре на полигонах ЦВО и государств-участниц ОДКБ.
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