В СПЧ предложили научиться жить по действующей Конституции, а после думать о правках

17.07.19 12:01

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призывает не думать об изменениях Конституции, пока не научились жить в соответствии с действующим основным законом.

"Ко всем предложениям об изменении Конституции я отношусь с крайней осторожностью. Конституция - это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

Он призвал "научиться жить по этой Конституции, пока мы этому далеко не научились, а дальше будем думать о следующей".

"В Конституции все должно быть гармонично. Если мы меняем одну норму, то должны менять и другие, то есть, например, пересматривать распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. Готовы ли мы к этому?" - интересуется глава СПЧ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью, в которой предложил внести некоторые изменения в Конституцию. Например, он считает необходимым Госдуме участвовать в формировании правительства РФ.