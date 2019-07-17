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17.07.19 12:01
В СПЧ предложили научиться жить по действующей Конституции, а после думать о правках
"Ко всем предложениям об изменении Конституции я отношусь с крайней осторожностью. Конституция - это задачник. Пока мы не завершим решение всех задач, которые там сформулированы, нельзя менять учебник. Мы еще этот класс не закончили. Рано переходить в следующий", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.
Он призвал "научиться жить по этой Конституции, пока мы этому далеко не научились, а дальше будем думать о следующей".
"В Конституции все должно быть гармонично. Если мы меняем одну норму, то должны менять и другие, то есть, например, пересматривать распределение компетенций и между другими органами власти, на федеральном, региональном, местном, муниципальном уровне. Готовы ли мы к этому?" - интересуется глава СПЧ.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью, в которой предложил внести некоторые изменения в Конституцию. Например, он считает необходимым Госдуме участвовать в формировании правительства РФ.
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