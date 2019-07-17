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17.07.19 12:04
Тверская область удвоила ввод жилья в I полугодии 2019 года
При этом из общего объема введенного жилья индивидуальными застройщиками сдано 192 тыс. кв. метров (рост в 3,6 раза). Таким образом, доля индивидуальных застройщиков составила 75,5%.
В том числе в июне текущего года было введено в эксплуатацию 36,7 тыс. кв. метров жилых площадей (рост на 26,6%), из них 28,5 тыс. кв. метров сдано индивидуальными застройщиками (рост в 3,8 раза).
Объем работ, выполненных в регионе за отчетный период по виду экономической деятельности "Строительство", составил 6 млрд 533,6 млн рублей (снижение на 36,1%).
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