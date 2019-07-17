Тверская область удвоила ввод жилья в I полугодии 2019 года

17.07.19 12:04

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Ввод в эксплуатацию жилья в Тверской области в январе-июне 2019 года составил 254,4 тыс. кв. метров, что на 95,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Тверьстат.

При этом из общего объема введенного жилья индивидуальными застройщиками сдано 192 тыс. кв. метров (рост в 3,6 раза). Таким образом, доля индивидуальных застройщиков составила 75,5%.

В том числе в июне текущего года было введено в эксплуатацию 36,7 тыс. кв. метров жилых площадей (рост на 26,6%), из них 28,5 тыс. кв. метров сдано индивидуальными застройщиками (рост в 3,8 раза).

Объем работ, выполненных в регионе за отчетный период по виду экономической деятельности "Строительство", составил 6 млрд 533,6 млн рублей (снижение на 36,1%).