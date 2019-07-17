Курскому аэропорту могут присвоить имя инженера-авиаконструктора Гуревича

17.07.19 12:07

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 июля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт в Курске может получить имя советского инженера-авиаконструктора Михаила Гуревича, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такое решение принято по итогам голосования, в котором большинство курян отдали свои голоса за уроженца Курской области Гуревича. Втрое место занял композитор Георгий Свиридов.

Всего в списке значились 10 имен, среди которых Аркадий Гайдар, Никита Хрущев, Александр Дейнека, Казимир Малевич и другие.

В сообщении отмечается, что теперь, согласно законодательству, общественная палата внесет в правительство РФ предложение курян о переименовании аэропорта.

Гуревич родился в Суджанском районе Курской области. Был одним из основателей Особого конструкторского отдела (ОКО). В 1940 году Гуревич совместно с Артемом Микояном создали истребитель МиГ-1 и МиГ-3.

КПКО "Курскаэропорт" учреждено в 2003 году комитетом по управлению имуществом Курской области. В настоящее время из курского аэропорта компания "Руслайн" осуществляет рейсы в Москву, Минеральное Воды и Санкт-Петербург.