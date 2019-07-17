Чайка поручил проконтролировать цены на социально-значимые товары в Тулуне

17.07.19 12:16

© РИА Новости. Владимир Смирнов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от подчиненных не допустить необоснованного повышения цен на продукты питания и стройматериалы в зоне бедствия в Иркутской области, а в случае выявления таких фактов поставить вопрос о возбуждении уголовных дел.

"В ходе прокурорских проверок во взаимодействии с территориальным подразделением антимонопольного органа необходимо установить контроль за ценовой ситуацией на социально-значимые товары и услуги, в том числе строительные материалы", - сказал Чайка на совещании в Тулуне в среду.

Он отметил при этом: "При выявлении явного завышения цен, картельных сговоров, других противоправных действий, свидетельствующих о стремлении нажиться на чужой беде, направляйте материалы в следственные органы".

Генпрокурор сказал также, что "это же касается и тарифов на топливо, электроэнергию с учетом подготовки к отопительному сезону, а также возмещения затрат сельхозтоваропроизводителям".

До совещания о соблюдении законности в условиях ликвидации последствий наводнения Чайка провел в Тулуне личный прием пострадавших от стихии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Так, 10 граждан обратились за помощью в связи с невыплатой единовременной финансовой помощи. Семь местных жителей, жилье которых оказалось в зоне затопления, просили оказать содействие в выделении путевок детям в детские лагеря и места для санаторно-курортного лечения пенсионерки. Шесть местных жителей обратились за помощью в установлении юридического факта постоянного проживания в домах, попавших в зону подтопления", - сказали в пресс-службе.

В интересах предпринимателей и жителей города обратился заместитель председателя Некоммерческого партнерства "Союз промышленников и предпринимателей г. Тулуна и Тулунского района". Он сообщил, что в результате наводнения утрачены здания, сооружения, оборудование, коммуникации и иное имущество половины из полутора тысяч предпринимателей, работающих в городе. Свыше тысячи горожан оказались безработными. В целях предотвращения социальной напряженности он просил рассмотреть вопрос об оказании им государственной поддержки.

Кроме того, граждане просили принять меры по ускорению комиссионного обследования объектов недвижимости, пришедших в негодность в результате стихийного бедствия. Обращались за защитой прав инвалидов, а также по иным вопросам.

По каждому обращению даны поручения о принятии мер по восстановлению прав граждан. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на контроль, отметили в пресс-службе.