Экс-главе структуры Газпрома в Коми, получившему 6 лет за растрату, смягчили наказание

17.07.19 12:24

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 июля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Коми на три месяца сократил срок лишения свободы бывшему руководителю ПФ "Вуктылгазгеофизика" (входит в ООО "Газпром георесурс", является "дочкой" ПАО "Газпром") Александру Скобелеву, осужденному за растрату более 26 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осужденному уменьшен срок лишения свободы до 5,9 лет.

В свою очередь в региональной прокуратуре пояснили, что Верховный суд исключил из обвинения один из фиктивных платежей, который был совершен уже после увольнения руководителя.

"Суд снизил размер ущерба на 2 млн рублей, соответственно, было сокращено и основное наказание", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Ухтинский городской суд признал Скобелева виновным в растрате более 26 млн рублей. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима и оштрафовали на 600 тыс. рублей.

Установлено, что бывший директор ПФ "Вуктылгазгеофизика", используя свое служебное положение, заключил фиктивный договор на оказание транспортных услуг с индивидуальным предпринимателем. Фактически никаких транспортных услуг предприниматель организации не оказывал, несмотря на это, по указанию фигуранта уголовного дела на его счет регулярно переводились денежные средства. По взаимной договоренности бизнесмен оставлял себе 5% от полученной суммы денежных средств, а остальное возвращал руководителю предприятия.

За период с октября 2010 года по март 2016 года возглавляемое обвиняемым предприятие перечислило на счет предпринимателя более 28 млн рублей, из которых 1,4 млн рублей составляло вознаграждение бизнесмена. Более 26 млн рублей обвиняемый похитил путем растраты и распорядился ими по своему усмотрению.

ПФ "Вуктылгазгеофизика" занимается геофизическими исследованиями на всех этапах бурения скважин, освоения и эксплуатации месторождений углеводородов и твердых полезных ископаемых.