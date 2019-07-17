Иркутские власти выделяют полмиллиарда рублей школам и детсадам в зоне наводнения

17.07.19 12:29

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

17 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство по решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко выделит около 500 млн рублей на оборудование для школ и детских садов в затопленных территориях, сообщила пресс-служба правительства региона в среду.

"Все необходимое должно быть закуплено к началу учебного года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, в пяти муниципальных образованиях Иркутской области (Тулуне, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах) в период наводнения пострадали 18 общеобразовательных и 14 дошкольных образовательных организаций, в которых обучается 4,756 тыс. школьников и 1,777 тыс. ребят дошкольного возраста. В воде оказались не только здания, но и мебель, учебный инвентарь.

"Ущерб разный: 10 учреждений подтоплены частично - вода заходила на подвальные и цокольные помещения; в 15 - уровень затопления составил в среднем 15-20 см первого этажа; в семи зданиях вода поднималась более чем на 1,5-2 метра, из них четыре не подлежат восстановлению", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования региона Максима Парфенова.

Как отмечается, в настоящее время подрядные организации приступают к ремонтно-восстановительным работам, которые будут завершены к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что власти взамен разрушенных наводнением учебных заведений намерены построить новые школы в посёлках Евдокимовский Тулунского района и Октябрьский Чунского района, а также комплекс "школа-интернат-детский сад" в поселке Алыгджер Нижнеудинского района. Пока дети из этих населенных пунктов распределены по другим школам, возить их будут на школьных автобусах.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы региона.

По состоянию на 17 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими.