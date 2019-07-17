Клишас: для участия Думы в формировании кабмина поправки в конституцию не нужны

17.07.19 12:32

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает нецелесообразным изменение основного закона страны ради повышения роли Госдумы в формировании правительства.

"Что касается участия Думы в формировании правительства, то сейчас это конституционные полномочия премьера и президента, но Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении. Для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду.

Так сенатор прокомментировал соответствующее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы не первый раз слышим из Государственной Думы предложения об изменении Конституции, но до сих пор не видели соответствующего законопроекта", - отметил Клишас.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства.

"Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", - пишет Володин в своей статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".

Он отмечает, что "сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта "а‘ статьи 83, пункта "а" статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства".

"Но формирование самого правительства на практике, исходя из опыта моей работы и в правительстве Российской Федерации, и администрации президента, осуществляется самим председателем правительства. Президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства (пункт "д" статьи 83, часть 2 статьи 112 Конституции РФ, а также статья 9 ФКЗ "О Правительстве РФ"), но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - отмечает председатель Госдумы.

Володин обращает внимание, что "при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций".

По его мнению, было бы правильно, "чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию".