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17.07.19 12:32
Клишас: для участия Думы в формировании кабмина поправки в конституцию не нужны
"Что касается участия Думы в формировании правительства, то сейчас это конституционные полномочия премьера и президента, но Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении. Для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны", - сказал Клишас "Интерфаксу" в среду.
Так сенатор прокомментировал соответствующее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Мы не первый раз слышим из Государственной Думы предложения об изменении Конституции, но до сих пор не видели соответствующего законопроекта", - отметил Клишас.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства.
"Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", - пишет Володин в своей статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Он отмечает, что "сегодня в соответствии с Конституцией РФ (связанные положения пункта "а‘ статьи 83, пункта "а" статьи 103 и частей 1-3 статьи 111), Государственная Дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства".
"Но формирование самого правительства на практике, исходя из опыта моей работы и в правительстве Российской Федерации, и администрации президента, осуществляется самим председателем правительства. Президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства (пункт "д" статьи 83, часть 2 статьи 112 Конституции РФ, а также статья 9 ФКЗ "О Правительстве РФ"), но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - отмечает председатель Госдумы.
Володин обращает внимание, что "при внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций".
По его мнению, было бы правильно, "чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию".
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