Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков

17.07.19 13:53

© РИА Новости. Максим Блинов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года, в том числе их командиру Денису Гриценко, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемых Власюка, Гриценко, Драча, Зинченко, Головоша, Попова до 24 октября 2019 года каждому", - огласила решение судья Елена Канева.

Позднее суд также на три месяца продлил арест еще шестерым морякам: Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варымезу, Владиславу Костышину, Василию Сороке, Олегу Мельничуку и Сергею Чулибе.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следствия.

Заседания по просьбе прокуроров прошли в закрытом режиме для "сохранения тайны предварительного расследования".

Решения по ходатайствам следствия о продлении срока ареста остальным морякам будут известны позднее в среду.

В Лефортовский суд поддержать украинских военных приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все они находятся под арестом в Москве.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В настоящее время следственные действия по делу завершены - как ожидается, в ближайшее время моряки с адвокатами приступят к ознакомлению с материалами расследования.