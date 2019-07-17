Москва обвинила США во лжи в истории с визами "учителей англо-американской школы"

17.07.19 12:47

© РИА Новости. Валерий Мельников

17 июля. Interfax-Russia.ru - Посольство США передергивает факты, утверждая, что российская сторона отказывает в визах учителям англо-американской школы в Москве, заявили в среду в МИД России.

"Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию.

Очередной фейк: Россия не выдаёт визы американским учителям, которые работают в Москве", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД отметили, что "факты таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления. Но несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Хантсмана. То есть учитель - это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями".

"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", - подчеркнули в МИД РФ.

В дипведомстве пояснили, что "Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности".

"Вместо нормального диалога - выкаблучивание и провокации. Как сегодня. А в заложниках у американских политиков - российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", - подчеркнули на Смоленской площади.

Вместе с тем, в МИД РФ отметили, что "Вашингтон каждый раз продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовать их как административно-технических сотрудников посольства".

"При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдаёт. Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан", - заявили в ведомстве.

Кроме того, как пояснили в МИД России, "американская сторона пошла ещё дальше и начала запугивать и шантажировать некоторых родителей учеников школы".

"А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации", - заявили в российском МИД.

"Все опции решения вопроса на столе в кабинете американского посла в Москве. Предложения о разрешении визовых проблем Москва много раз на всех уровнях доводила до Вашингтона", - подчеркнули в МИД РФ.