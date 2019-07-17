Кучерена: общественный совет при МВД не снимает с контроля "дело Голунова"

17.07.19 12:49

© РИА Новости. Евгений Одиноков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Общественный совет при МВД РФ продолжит контроль за ситуацией вокруг "дела Голунова", несмотря на увольнение шести сотрудников полиции, в том числе двух генералов, заявил "Интерфаксу" глава Совета адвокат Анатолий Кучерена.

Комментируя сообщения об увольнении четырех сотрудников УВД ЗАО Москвы, в том числе трех оперативников, принимавших участие в задержании журналиста Ивана Голунова, Кучерена сказал: "У нас контроль по этой ситуации не снят, и я думаю, что в ближайшее время мы его не снимем".

"Задача Общественного совета - обращать внимание на те жалобы, которые поступают на нарушения, которые допускают сотрудники полиции, оперативно вмешиваться и снимать те проблемы, с которыми могут сталкиваться наши граждане", - отметил адвокат.

Касаясь дальнейшей судьбы уволенных по "делу Голунова" оперативных сотрудников, Кучерена заявил, что правовую оценку их действиям должны дать следственные органы.

"Как известно, руководством МВД была назначена проверка, по ее результатам пришли к выводу, что сотрудники УВД ЗАО столицы нарушили закон, и были приняты меры организационно-дисциплинарного характера. А правовую оценку их действий как сотрудников полиции на предмет того, если там состав преступления, должен дать Следственный комитет", - отметил глава Совета.

По его словам, "в этой ситуации позиция МВД и самого министра остаются неизменными: если сотрудники полиции допустили нарушение, то они подлежат наказанию вплоть до увольнения их непосредственного руководителя".

"Об этом говорил неоднократно я, как председатель Общественного совета, и министр", - добавил Кучерена.