В Татарстане предположили, что дети в крымском лагере отравились салатом

17.07.19 12:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 июля. Interfax-Russia.ru - Причиной отравления детей в лагере "Лучистый" на западе Крыма, предположительно, стал салат, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана.

"Сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления - им стал салат", - говорится в сообщении.

По информации министерства, на данный момент зафиксировано 54 случая отравления отдыхающих из Татарстана: 49 детей и пять вожатых.

Согласно контракту с Татарстаном, лагерь "Лучистый" под Евпаторией должен в 2019 году принять еще 531 ребенка из республики.

"В ДОЛ "Лучистый" проходит третья профильная смена, участниками которой являются 201 ребенок и 19 педагогов из Татарстана. В четвертую и пятую смены ожидается заезд еще 531 ребенка", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что первая и вторая смены, участниками которых стали 268 ребенка, прошли без инцидентов. Сообщается также, что лагерь "Лучистый" был выбран для организации отдыха детей из Татарстана по результатам тендера в конце 2018 года.

Вопрос о расторжении контракта с лагерем пока не ставился, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Она отметила, что заместитель министра по делам молодежи Татарстана выехал в Крым, чтобы на месте оценить ситуацию.

В Крыму уже находится уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по факту отравления 54 человек в лагере "Лучистый".

Глава администрации Евпатории Кирилл Вавренюк ранее предположил, что инфекцию могли завезти.