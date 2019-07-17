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17.07.19 12:51
В Татарстане предположили, что дети в крымском лагере отравились салатом
"Сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления - им стал салат", - говорится в сообщении.
По информации министерства, на данный момент зафиксировано 54 случая отравления отдыхающих из Татарстана: 49 детей и пять вожатых.
Согласно контракту с Татарстаном, лагерь "Лучистый" под Евпаторией должен в 2019 году принять еще 531 ребенка из республики.
"В ДОЛ "Лучистый" проходит третья профильная смена, участниками которой являются 201 ребенок и 19 педагогов из Татарстана. В четвертую и пятую смены ожидается заезд еще 531 ребенка", - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что первая и вторая смены, участниками которых стали 268 ребенка, прошли без инцидентов. Сообщается также, что лагерь "Лучистый" был выбран для организации отдыха детей из Татарстана по результатам тендера в конце 2018 года.
Вопрос о расторжении контракта с лагерем пока не ставился, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Она отметила, что заместитель министра по делам молодежи Татарстана выехал в Крым, чтобы на месте оценить ситуацию.
В Крыму уже находится уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела по факту отравления 54 человек в лагере "Лучистый".
Глава администрации Евпатории Кирилл Вавренюк ранее предположил, что инфекцию могли завезти.
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