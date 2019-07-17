Рядовые-контрактники получат существенную денежную прибавку с 1 сентября

17.07.19 12:57

© РИА Новости. Игорь Руссак

17 июля. Interfax-Russia.ru - С 1 сентября этого года планируется существенно увеличить денежное довольствие контрактников рядового состава, принять ряд других мер по усилению социальной защищенности рядовых и сержантов контрактной службы, сообщает газета Минобороны РФ "Красная звезда" со ссылкой на главу военного ведомства Сергея Шойгу.

В ходе закрытой части состоявшегося во вторник селекторного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся усиления социальной защищённости военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, сообщает издание.

Шойгу проинформировал, что президентом РФ одобрено предложение о реализации комплекса мер в целях социальной защиты этой категории военнослужащих.

По данным газеты, эти меры, в частности, предусматривают "существенно увеличить" с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Кроме того, с 1 октября будут повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей транспортных средств категории "D" со 2-го до 4-го тарифного разряда для водителей и с 3-го до 5 тарифного разряда для старших водителей. С 1 октября этого года будет установлена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям транспортных средств категорий "С" и "Е" в размере 30% от оклада по воинской должности.

Планируется также "законодательно оформить механизм о повышении с 1 октября размера компенсационных выплат военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава за наем жилых помещений, приравняв их до уровня офицеров и прапорщиков".

"Красная звезда" также информирует о том, что в рамках работы по повышению привлекательности военной службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава подготовлены также предложения по внесению изменений в российское законодательство. Они касаются, в частности, расширения категорий граждан, которым предоставлено право альтернативного выбора - проходить в Вооружённых Силах военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. В настоящее время эта норма распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

По данным издания, планируется, кроме того, предоставить равные права на проезд на безвозмездной основе к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.