Траур по погибшим на реке Лена объявлен в Якутске 18 июля

17.07.19 12:59

© РИА Новости. Антон Круглов

17 июля. Interfax-Russia.ru - 18 июля в Якутске объявлен днем траура по погибшим на острове Понамарева, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на распоряжение главы Сарданы Авксентьевой.

В этот день на территории Якутска будут приспущены государственные флаги России и Якутии.

"Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач, проведения торжественных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в минувший понедельник одиннадцать человек, в том числе дети, отдыхали в неразрешенном для купания месте на берегу реки Лена в районе острова Понамарев. В итоге утонули три ребенка, погибли также четверо взрослых мужчин, которые пытались их спасти.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).