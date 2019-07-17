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МИД РФ призвал ССГ к объективному анализу данных по катастрофе рейса МН17

© РИА Новости. Андрей Стенин
17 июля. Interfax-Russia.ru - Россия оказывает и продолжит оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 на Украине, заявили в МИД РФ в связи с пятой годовщиной трагедии.

"Российская сторона в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским советом по вопросам безопасности, совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17, хотя она не была допущена к участию в расследовании.

"Несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество", - отмечается в комментарии.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что нидерландские власти "все более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций".

"Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче - беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии. То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", - сказали в МИД РФ.

"Качество так называемых "доказательств", демонстрируемых в ходе пресс-конференций ССГ, свидетельствует скорее об обратном - нацеленности на подгонку фактов, а если называть вещи своими именами - домыслов и фальшивок - под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

ЕС накануне вновь призвал Россию сотрудничать с международным расследованием гибели пассажирского самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

"ЕС призывает Россию признать свою ответственность и обеспечить полное сотрудничество с расследованием", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, распространенном в связи с пятой годовщиной гибели авиалайнера в небе над Донецкой областью Украины.

Расследование ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Согласно опубликованной ССГ информации, эти четверо будут объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов. Возглавляющий ССГ прокурор Нидерландов Фред Вестербеке (Fred Westerbeke) сообщил журналистам, что процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги.

Представители российской власти и премьер-министр Малайзии выразили сомнение в качестве расследования и выводах ССГ.

МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "расследование проведено нелепо". "Сейчас мы не видим той информации, которую можно бы воспринять", - добавил он.

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