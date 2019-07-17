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17.07.19 13:08
Кабмин выделит 16,5 млрд руб. на жилье для пострадавших от паводка под Иркутском
По его словам, сейчас идет обследование домов, которое должно прояснить, будут ли власти их капитально ремонтировать либо предоставлять новое жилье. В тех жилых помещениях, которые подлежат капремонту, до конца недели начнут работать ремонтные бригады.
"По решению комиссии за капитальный ремонт квадратного метра будет компенсироваться 6 тыс. рублей. Там, где дома восстановить невозможно, жилье будет приобретаться за счет государства. Человек должен будет выбрать индивидуальный жилой дом на 15 сотках земли или квартиру в многоквартирном доме в любом населенном пункте Иркутской области", - цитирует пресс-служба Левченко.
Глава региона напомнил, что предыдущий транш из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей был направлен на выплаты пострадавшим компенсации по утере имущества. В настоящее время 36,88 тыс. жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тыс. рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37,98 тыс. человек. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13,73 тыс. человека из 14,45 тыс., включенных в списки.
"Эти выплаты мы практически завершаем", - сказал губернатор
Ранее правительство региона сообщило, что ликвидация последствий наводнения, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей.
Сообщалось также, что правительство Иркутской области рассчитывает осенью 2020 года обеспечить новым жилье часть пострадавших в результате наводнения в регионе.
Ранее Левченко сообщал, что выбор подрядчиков для строительства жилья будет проходить без конкурса - такое возможно в рамках ЧС. Их выбором займется экспертная комиссия в составе представителей правительства региона, Минстроя РФ и муниципалитета.
Те пострадавшие, кто решит, что им нужна квартира с первичного или вторичного рынка вместо строительства дома, смогут выбрать жилье исходя из установленной стоимости (45 тыс. рублей за квадратный метр - ИФ) и социальной нормы, а госбюджет оплатит его покупку.
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