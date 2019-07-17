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17.07.19 13:08

Кабмин выделит 16,5 млрд руб. на жилье для пострадавших от паводка под Иркутском

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
17 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ на заседании 18 июля рассмотрит вопрос о выделении 16,5 млрд рублей жителям затопленных территорий Иркутской области на восстановление и строительство жилья, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

По его словам, сейчас идет обследование домов, которое должно прояснить, будут ли власти их капитально ремонтировать либо предоставлять новое жилье. В тех жилых помещениях, которые подлежат капремонту, до конца недели начнут работать ремонтные бригады.

"По решению комиссии за капитальный ремонт квадратного метра будет компенсироваться 6 тыс. рублей. Там, где дома восстановить невозможно, жилье будет приобретаться за счет государства. Человек должен будет выбрать индивидуальный жилой дом на 15 сотках земли или квартиру в многоквартирном доме в любом населенном пункте Иркутской области", - цитирует пресс-служба Левченко.

Глава региона напомнил, что предыдущий транш из федерального бюджета в размере 2,3 млрд рублей был направлен на выплаты пострадавшим компенсации по утере имущества. В настоящее время 36,88 тыс. жителей районов Иркутской области, пострадавших от паводка, получили единовременную материальную помощь 10 тыс. рублей. Всего в списках на эту выплату числятся 37,98 тыс. человек. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13,73 тыс. человека из 14,45 тыс., включенных в списки.

"Эти выплаты мы практически завершаем", - сказал губернатор

Ранее правительство региона сообщило, что ликвидация последствий наводнения, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей.

Сообщалось также, что правительство Иркутской области рассчитывает осенью 2020 года обеспечить новым жилье часть пострадавших в результате наводнения в регионе.

Ранее Левченко сообщал, что выбор подрядчиков для строительства жилья будет проходить без конкурса - такое возможно в рамках ЧС. Их выбором займется экспертная комиссия в составе представителей правительства региона, Минстроя РФ и муниципалитета.

Те пострадавшие, кто решит, что им нужна квартира с первичного или вторичного рынка вместо строительства дома, смогут выбрать жилье исходя из установленной стоимости (45 тыс. рублей за квадратный метр - ИФ) и социальной нормы, а госбюджет оплатит его покупку.

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