Пострадавшие от наводнения районы в Иркутской области подготовят к зиме к 15 сентября

17.07.19 13:15

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Иркутской области

17 июля. Interfax-Russia.ru - Власти намерены к середине сентября полностью подготовить к зиме коммунальные системы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Артура Сулейменова.

"С нас ответственности и задач по подготовке к зиме никто не снимал. Поэтому к 15 сентября постараемся сделать все, чтобы войти в отопительный период без происшествий", - цитирует министра пресс-служба.

На заседании областной комиссии по ЧС, в котором принял участие вице-премьер РФ Виталий Мутко, Сулейменов заявил, что, в основном, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение на территории Нижнеудинского и Тулунского районов восстановлено.

Муниципальная власть готова к заключению контрактов на аварийно-восстановительные работы. "Следующая цель - добиться в сети необходимого качества воды. Электроснабжение в пострадавшие районы подано в полном объеме", - сказал Сулейменов.

Министр, как отмечается, обратился к комиссии за разрешением для Тулуна обеспечить восстановление "временного энергоснабжения населения и социально значимых потребителей до принятия решения о корректировке зон затопления".

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы региона.

По состоянию на 17 июля, во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся без вести пропавшими.