Два аквалангиста пропали в Печенгском заливе в Мурманской области

17.07.19 13:17

© РИА Новости. Александр Ковалев

17 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области идет расследование по факту безвестного исчезновения двух дайверов после погружения в акваторию Печенгского залива, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 16 июля двое мужчин воспользовались услугами туристической компании по организации дайвинга и погрузились с аквалангом вблизи полуострова Немецкий. Однако при погружении дайверы превысили максимально допустимое время нахождения под водой без достаточного количества кислорода в баллонах. При этом температура воды в Баренцевом море составила плюс 8-10 градусов.

Как отмечают в следственном управлении, таким образом, дайверы "оказались с условиях, не совместимых с жизнью".

В настоящее время местонахождение пропавших дайверов не установлено. В поисковой операции задействованы спасатели и полиция.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как уточнили "Интерфаксу" в следственном управлении, пропавшие дайверы - туристы из России.