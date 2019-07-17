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Почти половина земель Забайкалья подпадает под программу "Дальневосточный гектар"

© РИА Новости. Александр Кряжев
17 июля. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае под действие программы "Дальневосточный гектар" подпадает гораздо больше земель, чем в других регионах Дальнего Востока, где средний показатель составляет 32%, заявил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

"В Забайкальском крае он приближен к 50%. Ключевой для правительства региона вопрос - люди должны быстро оформить земельный участок, воспользовавшись федеральной информационной системой", - сообщил Осипов на совещании о готовности Забайкалья к реализации с 1 августа программы "Дальневосточный гектар", которое в Чите провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

По словам врио главы региона, была проведена большая предварительная работа, а именно, настроен электронный сервис, сформирован реестр земель, определены зоны категории "нельзя", также прошли обучение специалисты, которые будут оказывать помощь гражданам в предоставлении земельных участков.

Осипов также отметил, что важным вопросом является сокращение сроков на получения земли.

"Нормативно он составляет 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу - 18 дней, мы будем стремиться приблизиться к лучшему показателю", - сказал он.

Площадь Забайкальского края составляет 43 млн гектаров, из них под действие программы "Дальневосточный гектар" подпадает 46% земель - 19,7 млн гектаров.

По предварительным прогнозам в Забайкалье, как и других субъектах ДФО, самым распространенным видом использования "дальневосточного гектара" будет являться строительство индивидуального жилья. Именно для этой многочисленно категории получателей земли Фондом развития Дальнего Востока, министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разрабатывается механизм льготной ипотеки под 2% годовых.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил в ходе совещания, что данное предложение одобрено Трутневым и сейчас готовится для доклада в правительстве РФ.

"В Национальной программе развития Дальнего Востока мы нашли источники финансирования, чтобы обеспечить определенную категорию граждан, обратившуюся с этим вопросом. Первая категория - люди, которые хотели бы строить на "дальневосточном гектаре" индивидуальное жилье", - отметил министр.

В свою очередь, врио губернатора добавил, что в Забайкальском крае из тех, кто подаст заявку на гектар, 40 % желают использовать его под индивидуальное жилищное строительство.

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