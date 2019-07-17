Тисо-самшитовую рощу восстанавливают в Сочи после урагана

17.07.19 13:48

Фото с сайта Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова

17 июля. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер и продолжительные ливни стали причиной масштабных разрушений в одной из самых популярных достопримечательностей курорта - тисо-самшитовой роще. В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы.

"Из-за обильных и продолжительных осадков на туристических маршрутах в тисо-самшитовой роще произошло несколько завалов", - сообщает пресс-служба Кавказского заповедника в среду.

Последствия разгула стихии оперативно устраняли сотрудники Хостинского отдела Кавказского заповедника. Они расчищали завалы, освобождали тропы от стволов упавших деревьев, несмотря на продолжающиеся осадки.

"В результате продолжительных дождей на нескольких участках большого и малого кольца активизировались селевые процессы. Грязе-каменная масса засыпала пешеходные тропы. За сутки на большом кольце произошло 7 завалов, на малом - 2. Сильных осадков также не выдержали несколько кустов и деревьев", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям маршруты в тисо-самшитовой роще не закрывали.

"На поврежденных участках предстоит провести восстановительные работы - заменить 12 столбов и несколько метров отбоин, поврежденных селем", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, непогода внесла свои коррективы в работу ученых Кавказского заповедника на участке 3 "Гора Тыбга".

"В первой декаде июля в заповеднике в очередной раз проводился учет численности высокогорных копытных, когда альпийские луга вступают в период массового цветения. Однако во второй половине периода учета животных практически каждый день шел сильный дождь, иногда с градом. Это не позволило полностью пройти указанный участок и качественно понаблюдать за животными", - отмечается в сообщении.