Почти 150 туристов из Волгограда застряли в Салониках из-за отмены рейса Ellinair

17.07.19 13:50

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 июля. Interfax-Russia.ru - Туристы из Волгограда уже 12 часов не могут вылететь из аэропорта города Салоники в Греции, так как рейс авиакомпании Ellinair был отменен по техническим причинам, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель туроператора "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди.

Самолет авиакомпании Ellinair должен был вылететь из Салоников в Волгоград 16 июля в 23:45.

"Рейс Салоники-Волгоград авиакомпании Ellinair был сначала задержан, а потом отменен из-за технической неисправности воздушного судна. Всех туристов, 144 пассажира, обеспечили напитками и горячим питанием незамедлительно, даже раньше, чем того требует воздушный кодекс РФ. Планировалась замена воздушного судна через 3-4 часа, но этого тоже не произошло по техническим причинам. После этого, в рамках воздушного кодекса РФ российским туристам предложили разместиться в отеле", - рассказал он.

Как отметил Цандекиди, часть пассажиров рейса согласилась отправиться в отель, их поселили в гостиницу категории 5* в Салониках. "Оставшаяся половина по непонятным нам причинам с недоверием отнеслась к предложению, им почему-то казалось, что никто в Волгоград их не вывезет, поэтому они отказались и остались в аэропорту. Туристы вызвали генконсула, который прибыл и успокоил их. После этого они тоже отправились в отель", - пояснил руководитель туроператора.

Российские СМИ сообщали, что в аэропорту произошла потасовка между туристами из Волгограда и сотрудниками воздушной гавани. Один из сотрудников аэропорта, отвечая на вопросы туристов, начал вести себя грубо и толкать россиян. Мужчина, вероятно сотрудник аэропорта, пытался отобрать у россиян мобильные телефоны, чтобы они не снимали происходящее на видео.

"Драки или потасовки как таковой не было. Несколько самых активных пассажиров начали производить видеосъемку. В соответствии с законодательством Евросоюза запрещена фото- и видеосъемка в общественных местах, съемка людей без их согласия. В соответствии с законодательством Греции запрещена съемка на территории аэропорта. Почти все пассажиры адекватно восприняли запрет и убрали телефоны. Один из сотрудников службы безопасности аэропорта подошел к самому активному пассажиру, взял его за руку, в которой был телефон, и пытался ее опустить. К слову, никого за эти нарушения не задерживали", - рассказал Цандекиди.

Он добавил, что вся ситуация была под контролем "Музенидис Трэвел". "Ориентировочное новое время вылета из Греции в Волгоград 15:45 по местному времени. Таким образом, задержка составит примерно 16 часов", - заключил эксперт.