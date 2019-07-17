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17.07.19 13:55
Более 10 чиновников и бизнесменов в Астраханской области стали фигурантами уголовных дел
"В Астраханской области возбуждены 17 уголовных дел в отношении действующего и бывших министров строительства и ЖКХ, сотрудников городских администраций, а также действующих и бывших глав муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурантами дел стали, в частности, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывший глава МО "Наримановский район", начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации Астрахани, заместитель главы администрации Камызякского района по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместитель Дирекции по реализации целевых программ и бывший заместитель главы Камызякского района.
Дела расследуются по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий).
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