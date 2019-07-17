|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.07.19 14:07
Россияне в I полугодии водки меньше, чем коньяка
В июне по сравнению с июнем прошлого года продажи водки снизились на 1,9%, до 5,6 млн дал, коньяка - на 0,5%, до 828 тыс. дал.
Кроме того, в первом полугодии было продано 6,6 млн дал шампанских и игристых вин, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В июне реализация этой продукции выросла на 3,5% и составила 1,1 млн дал.
Продажи тихих вин в январе-июне увеличились на 2,1%, до 24,3 млн дал, в июне - на 2,2%, до 4,3 млн дал.
Но наибольшие темпы роста продаж отмечены в секторе слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов). В первом полугодии было продано 2,7 млн дал этих напитков, что на 24,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В июне продажи выросли на 22,4%, до 483,7 тыс. дал.
Всего розничная продажа алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне составила 99,8 млн дал. (на 1,5% больше). В июне продано 16,6 млн дал (на 0,1% больше).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket