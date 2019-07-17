Россияне в I полугодии водки меньше, чем коньяка

17.07.19 14:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 июля. Interfax-Russia.ru - Розничные продажи водки в РФ в I полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 0,3%, до 34,3 млн декалитров (дал). Продажи коньяка выросли на 4,1%, до 5,4 млн дал, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В июне по сравнению с июнем прошлого года продажи водки снизились на 1,9%, до 5,6 млн дал, коньяка - на 0,5%, до 828 тыс. дал.

Кроме того, в первом полугодии было продано 6,6 млн дал шампанских и игристых вин, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В июне реализация этой продукции выросла на 3,5% и составила 1,1 млн дал.

Продажи тихих вин в январе-июне увеличились на 2,1%, до 24,3 млн дал, в июне - на 2,2%, до 4,3 млн дал.

Но наибольшие темпы роста продаж отмечены в секторе слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов). В первом полугодии было продано 2,7 млн дал этих напитков, что на 24,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В июне продажи выросли на 22,4%, до 483,7 тыс. дал.

Всего розничная продажа алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне составила 99,8 млн дал. (на 1,5% больше). В июне продано 16,6 млн дал (на 0,1% больше).