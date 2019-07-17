На Крым вновь надвигается гроза

17.07.19 14:11

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на среду из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 17 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - отмечается в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.

"В среду, 17 июля, на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный областью пониженного атмосферного давления", - поясняют крымские синоптики на своем официальном сайте.

Ранее, в течение двух недель, штормовое предупреждение из-за грозы объявляли в Крыму чуть ли не ежедневно, передает корреспондент "Интерфакса". Старожилы говорят, что не припоминают такого дождливого июля в Крыму.