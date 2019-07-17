Девять человек задержали после серии краж багажа в Волгограде

17.07.19 14:12

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 июля. Interfax-Russia.ru - Задержаны восемь сотрудников аэропорта Волгограда и их подельница, подозреваемые в хищении ценных вещей и предметов из багажа пассажиров, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции установлено, что восемь работников авиапредприятия с августа прошлого года по настоящее время похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров. Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна, как по вылету, так и по прилету самолетов. В дальнейшем знакомая одного из задержанных сбывала похищенные вещи на территории Волгоградской области", - сказала Волк.

Подозреваемых задержали сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

По словам Волк, в ходе обысков служебного помещения, а также по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны, денежные средства в различной валюте. Кроме того, полицейские нашли тайники, в которых фигуранты временно хранили похищенное имущество. По предварительным оценкам, сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

Двое фигурантов арестованы, еще один отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.