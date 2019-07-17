Голодец поручила провести ревизию заброшенных усадеб по всей России

17.07.19 14:19

© РИА Новости. Владимир Песня

17 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение представителям субъектов РФ провести ревизию заброшенных усадеб для дальнейшего внесения их в единый реестр для восстановления.

"Сегодня я хочу обратиться к представителям субъектов России - давайте проведём полную ревизию заброшенных усадеб в неудовлетворительном состоянии, давайте поможем, чтобы усадьбы оказались в этом реестре. Давайте я дам такое поручение. Это нас сподвигнет привести нашу землю в порядок", - сказала Голодец в среду на пленарном заседании форума владельцев исторических усадеб в рамках Фестиваля народного творчества возрождаемых усадеб в Середниково.

Она напомнила, что на прошлом Санкт-Петербургском культурном форуме было принято решение создать информационный портал, с помощью которого можно побывать в усадьбах, а также создать на базе портала реестр заброшенных усадеб, чтобы потенциальные владельцы могли там их найти и ознакомится с их состоянием.

Голодец уточнила, что в России около 3 тысяч усадеб, из них в частной собственности находятся чуть больше 30.

"Мне кажется, что ни одно федеральное, региональное, муниципальное учреждение просто в силу административного отношения не способно на такие подвиги, как отреставрировать, как найти каждую деталь, как сделать так, чтобы интерьер был восстановлен полностью. Мы видим, что владельцы усадеб тратят огромные ресурсы в поисках деталей, чтобы дойти до истины в восстановлении", - отметила Голодец.

По мнению вице-премьера, создание ассоциации владельцев является свершением для дальнейшего восстановления усадеб.

"От имени правительства хочу сказать, что я буду оказывать поддержку этому движению и чем конкретнее мы ставим задачи, тем быстрее мы двигаемся", - сказала Голодец.