Кассир Минздрава Удмуртии присвоила более 1 млн руб

17.07.19 14:20

© РИА Новости. Илья Питалев

17 июля. Interfax-Russia.ru - Суд в Ижевске признал кассира Минздрава Удмуртии виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере и приговорил ее к лишению свободы на три года условно, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в среду.

Как сообщается, суд установил, что в 2014-2017 годах женщина получала от заказчиков ее учреждения денежные средства, но не отражала их в документах. Таким образом за это время она присвоила более 1 млн рублей.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

"Исковые требования Министерства здравоохранения Удмуртской Республики удовлетворены в полном объеме. На имущество обвиняемой наложен арест", - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.