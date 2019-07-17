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В колонии опровергли информацию о футбольном матче с Кокориным и Мамаевым

© РИА Новости. Евгений Биятов
17 июля. Interfax-Russia.ru - Отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор, сообщил начальник учреждения Сергей Плясов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о проведении матча с участием Кокорина и Мамаева на территории ИК.

"В футбол они не играли", - приводит слова Плясова "Спорт-Экспресс".

"Они в данный момент сидят в штрафном изоляторе - все втроем", - пояснил он.

На вопрос, по какой причине футболисты оказались в изоляторе, Плясов ответил: "Все вопросы в пресс-службу УФСИН".

В свою очередь Управление ФСИН по Белгородской области опровергло заявление начальника колонии, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор.

"Они (Кокорин и Мамаев - ИФ) в изолятор не помещались. Очевидно, собеседники неправильно поняли слова начальника колонии", - сказал сотрудник пресс-службы УФСИН по Белгородской области.

Ранее в интернете появилось видео, в котором люди, похожие на футболистов Кокорина и Мамаева, играют в футбол.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Александр Кокорин был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей.

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