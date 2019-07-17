Макет Москвы на ВДНХ пополнят 25 знаковых объектов

17.07.19 14:33

Фото "Интерфакса"

17 июля. Interfax-Russia.ru - Более тысячи объектов пополнят макет Москвы на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Там отметили, что площадь макета увеличится на 60,5 кв.м и составит 429 кв.м. На макете появятся 25 знаковых объектов, в частности, Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК "ЗИЛ", Екатерининский дворец.

"На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа", - рассказал глава департамента Сергей Лёвкин.

Макет Москвы создается с 2012 года. Его отличают детализация зданий и сооружений, а также техническая начинка, позволяющая "управлять" каждым отдельным объектом. В настоящее время макет площадью 368 кв.м представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тыс. зданий и сооружений в масштабе 1:400.

К концу 2020 года, когда работа над макетом будет завершена, его площадь достигнет 925 кв.м, и он сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса.

Павильон "Макет Москвы" работает на Сиреневой аллее ВДНХ ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника. Вход свободный.