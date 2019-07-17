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17.07.19 14:57
У 12 кандидатов в Мосгордуму в подписных листах нашли подписи умерших людей
"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43 округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо в Арбате известен. На 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру вооружённых сил, то целый батальон умерших набрали",- сообщил Горбунов на пресс-конференции в "Интерфаксе".
По его словам, умершие избиратели были у кандидатов Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Кирилла Гончарова, Константина Янкаускаса, Владимира Родионова и других.
"Лидером среди Чичиковых в 3 округе оказался Загородних- 174 подписи ",- сказал глава МГИК.
Как сообщил Горбунов, также среди нарушений можно отметить случаи, когда подпись избирателя и дата ее внесения выполнена другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей.
"Один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись. Когда разные сборщики собирают это ещё понятно, но когда у одного и того же сборщика одинаковые подписи, то это наводит на размышления",- сказал он.
Горбунов также сообщил об избирателях "призраках", людях с недействительными паспортными данными.
"По 13 кандидатам - 9794 подписи с несуществующими паспортными данными. Так, например, у Гудкова старшего - 1051 такая подпись, у кандидата Бабушкина -2846, Яшина -185, Соболь - 268",- добавил он.
Горбунов также отметил, что отменить отказ в регистрации МГИК попросили лишь несколько человек.
"В четверг мы будем рассматривать одну жалобу по отмене решения, сегодня уже, по-моему, два кандидата подали жалобы", - сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель Мосгоризбиркома.
По его словам, жалобы поступают самые разнообразные, зачастую они противоречат законодательству.
"А в целом жалобы идут друг на друга. Ну, например, в жалобе просят продлить срок сбора подписей или просят перенести дату регистрации. Но это все за рамками закона", - подчеркнул глава МГИК.
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