У 12 кандидатов в Мосгордуму в подписных листах нашли подписи умерших людей

17.07.19 14:57

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 июля. Interfax-Russia.ru - Комиссии обнаружили в подписных листах 12 кандидатов в депутаты Мосгордумы 344 подписи умерших людей, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43 округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо в Арбате известен. На 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру вооружённых сил, то целый батальон умерших набрали",- сообщил Горбунов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По его словам, умершие избиратели были у кандидатов Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Кирилла Гончарова, Константина Янкаускаса, Владимира Родионова и других.

"Лидером среди Чичиковых в 3 округе оказался Загородних- 174 подписи ",- сказал глава МГИК.

Как сообщил Горбунов, также среди нарушений можно отметить случаи, когда подпись избирателя и дата ее внесения выполнена другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей.

"Один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись. Когда разные сборщики собирают это ещё понятно, но когда у одного и того же сборщика одинаковые подписи, то это наводит на размышления",- сказал он.

Горбунов также сообщил об избирателях "призраках", людях с недействительными паспортными данными.

"По 13 кандидатам - 9794 подписи с несуществующими паспортными данными. Так, например, у Гудкова старшего - 1051 такая подпись, у кандидата Бабушкина -2846, Яшина -185, Соболь - 268",- добавил он.

Горбунов также отметил, что отменить отказ в регистрации МГИК попросили лишь несколько человек.

"В четверг мы будем рассматривать одну жалобу по отмене решения, сегодня уже, по-моему, два кандидата подали жалобы", - сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель Мосгоризбиркома.

По его словам, жалобы поступают самые разнообразные, зачастую они противоречат законодательству.

"А в целом жалобы идут друг на друга. Ну, например, в жалобе просят продлить срок сбора подписей или просят перенести дату регистрации. Но это все за рамками закона", - подчеркнул глава МГИК.