Песков о статье Володина: это тема для дискуссии

17.07.19 15:08

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 июля. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что знакомы со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина с предложением внести изменения в Конституцию РФ, и считают данную инициативу темой для дискуссии.

"Безусловно, мы ознакомились. Широкий резонанс получила эта статья, опубликованная в "Парламентской газете". Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - добавил Песков.

На вопрос, насколько, по мнению Кремля, актуально предложение Володина внести изменения в Конституцию РФ в сторону усиления полномочий парламента, пресс-секретарь главы государства ответил: "Это же новая инициатива. Какой-либо позиции на этот счет, тем более официально или неофициально, нет".

Володин в своей статье, в частности, высказал мнение, что парламент должен нести свою долю ответственности за формирование состава правительства.

"Было бы правильно - подчеркну, на мой взгляд - дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации", - пишет он.

По его мнению, "было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства". "Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - говорится в статье.