Песков: переговоры по обмену украинских моряков не ведутся

17.07.19 15:14

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

17 июля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся.

"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет. Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что вопрос о судьбе задержанных за провокацию в Керченском проливе граждан Украины поднимался в телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

"Действительно, этот вопрос (судьба украинских моряков - ИФ) фигурировал в разговоре глав государств (телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского - ИФ). Этот вопрос на повестке дня", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что, "пока идут следственные действия, мы не будем комментировать решение суда, давать оценки этой ситуации".

В среду Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13-ти из 24-х украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Решение по остальным ожидается позднее.

Поддержать находящихся под стражей граждан Украины в Москву приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.