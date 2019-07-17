Два человека задержаны по делу о хищении из госбюджета в Петербурге

17.07.19 15:28

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

17 июля. Interfax-Russia.ru - Два человека задержаны в Петербурге в рамках расследования уголовного дело о хищении из государственного бюджета, сообщила пресс-служба ГУ МВД по северной столице в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейскими задержаны двое фигурантов, в возрасте 36 и 65 лет, которые являются непосредственными руководителями коммерческой организации. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится пресс-релизе.

В пресс-службе ГУ МВД "Интерфаксу" отказались называть имена задержанных и название фирмы. В объединенной пресс-службе судов пока также не располагают информацией о рассмотрении ходатайств следствия об аресте.

Полицейские установили, что в 2016 году на территории Петербурга неустановленные лица, в том числе из числа руководителей коммерческой организации, в рамках исполнения государственной программы получили денежные средства в размере 20 миллионов рублей.

"Сотрудники указанной организации под предлогом получения компенсации за выполненные научные работы заключили ряд фиктивных договоров со сторонними организациями. Злоумышленники определили исполнителя работ, осознавая, что он не обладает навыками и соответствующим образованием для написания научных работ. Последний подготовил и передал выполненные работы, которые были приняты заказчиками и переданы в соответствующий государственный орган", - говорится в сообщении.

Проведенными исследованиями установлено, отмечается в сообщении, что оплаченная из бюджета стоимость выполнения работ в 20 раз превышала реальную. Полученные средства фигуранты использовали по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции проведена серия обысков на территории Москвы и Петербурга, по результатам которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

"Фонтанка.ру" называет имена задержанных и фирму из дела. По данным издания, речь идет об ООО "Инмед", а задержаны Рушан Насибулин и Александр Внучкин.

Согласно открытым данным, Насибулин также известен как кинопродюссер картин "Трудно быть богом" Алексея Германа-старшего и "Под электрическими облаками" Алексея Германа-младшего.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инмед" зарегистрировано в Петербурге в 2010 году. Основной вид деятельности - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Совладельцами компании являются ее гендиректор Александр Внучкин (25,05%), Евгения Кузнецова (прежняя фамилия - Насибулина, 25,05%) и ООО "Издательство "Международные отношения" (49,9%).

Ранее 49,9% уставного капитала "Инмеда" принадлежали ООО "Стратегия" (Москва), которое было ликвидировано в 2018 году. Экс-совладельцы "Стратегии" - председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и руководитель Международного центра социально-экономических исследований "Леонтьевский центр" Ирина Карелина.