Более 200 человек намерены принять участие в музыкальном ночном забеге в Сочи

17.07.19 15:32

© РИА Новости. Владимир Сергеев

17 июля. Interfax-Russia.ru - Музыкальный ночной забег впервые пройдет в Сочи 20 июля.

"Старт пятикилометрового марафона будет дан на Медальной площади Олимпийского парка сразу после завершения шоу Поющих фонтанов, в 22:00 мск", - сообщает горадминистрация.

Разминку для участников проведет Sochi Queens - официальная танцевальная группа поддержки ХК "Сочи" и ПФК "Сочи", поддержку спринтерам обеспечат волонтеры забега.

"Дистанция - пять километров. На данный момент о своем участии заявили более 230 марафонцев, регистрация на забег продолжается", - подчеркивается в сообщении.

По словам организаторов, формат ночного забега был выбран не случайно: преодоление такого расстояния по летнему палящему солнцу может отрицательно сказаться на организме.

"Ночью под музыку бежать легче - поэтому на трассе будет пять музыкальных локаций", - отмечает пресс-служба.

20 июля отмечается Международный день торта, поэтому всех финишеров после преодоления дистанции ждут сладкие угощения.

"Специально к марафону кондитеры испекут 300 пирожных. Самые быстрые и активные участники смогут побороться за призы от партнеров забега: спортивно-оздоровительных организаций и магазинов спортивной экипировки", - сообщает пресс-служба.

Участие в забеге бесплатное. Главное условие - соблюсти дресс-код мероприятия: надеть белую футболку и не забыть фонарик.